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Израильские военные наносят удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны джихадистов

BBC News Русская служба
Израильские военные наносят удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны джихадистов
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BBC
Со вчерашнего дня из сектора Газа по Израилю было запущено около 200 ракет, но большинство из них были перехвачены системами ПВО
Со вчерашнего дня из сектора Газа по Израилю было запущено около 200 ракет, но большинство из них были перехвачены системами ПВО Фото: Getty Images

В Израиле второй день подряд звучат сирены предупреждения о воздушной угрозе. Обстрелы из сектора Газа, начавшиеся в пятницу после убийства высокопоставленного боевика "Исламского джихада", в субботу не прекратились, как и удары израильской авиации по целям в Газе.

По данным движения ХАМАС, контролирующего Газу, за два дня обстрелов в секторе были убиты не менее 15 человек, 120 получили ранения.

Накануне израильские военные нанесли первые удары по целям в секторе Газа, предварительно выставив на выезде из анклава дополнительные блокпосты.

Утром в воскресенье стало известно, что в результате авиаудара был убит высокопоставленный член группировки "Исламский джихад" Халед Мансур. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление группировки. Ранее был убит Тайсир Джабари ("Абу Махмуд") - один из командиров военного крыла движения "Исламский джихад" (в России признано террористическим и запрещено). В ответ боевики начали обстрел израильских городов ракетами и минометными снарядами.

В субботу глава израильского минобороны Бенни Ганц заявил, что операция Армии обороны Израиля по целям в Газе, получившая название "На заре", может продлиться еще неделю.

"Это второй день операции "На заре", цель которой - устранить угрозу, которую представляет собой террористическая организация "Исламский джихад", и восстановить мир и стабильность на юге Израиля", - сказал министр.

По его словам, армия продолжит поражать джихадистов, готовящих залпы по Израилю.

"Мы поразили десятки военных целей, которые "Исламский джихад" использовал для производства и запуска ракет. Солдаты, работающие на системе ПРО "Железный купол", с которыми я нахожусь здесь сегодня, продолжат защищать родину, не сводя глаз с целей", - сказал Ганц.

В Армии обороны Израиля накануне заявили, что для поражения 26 целей были применены 16 тонн ракет и авиабомб.

В ответ из Газы по территории Израиля было выпущено около 200 ракет, большая часть которых была перехвачена системами ПРО. В субботу представитель "Исламского джихада" Тарик Сельми заявил, что "Бригады аль-Кудс" - боевое крыло группировки - в ответ на бомбардировки предпринимают контратаку.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, санкционируя удары по Газе в пятницу, назвал их упреждающим ответом на угрозы со стороны исламистов. Он отметил, что лидер "Исламского джихада" Зияд ан-Наххала в пятницу находился в Тегеране.

Наххала после израильских ударов созвал пресс-конференцию, на которой пообещал отомстить. "Мы ответим на эту агрессию силой, и будет битва, в которой победит наш народ. В этой битве нет границ, Тель-Авив накроет тень ракет сопротивления", - сказал он.

В субботу Наххалу поддержал глава иранского "Корпуса стражей Исламской революции", генерал-майор Хоссейн Салами. "Мы с вами до конца на этом пути", - сказал он.

Глава МИД Британии и один из двух кандидатов на должность главы британского правительства Лиз Трасс выскахалась в поддержку Израиля и его права на самооборону.

В последний раз "Исламский джихад" активизировался в 2019 году. Тогда, в ноябре, произошло жестокое столкновение между палестинскими экстремистами и израильскими силовиками.

Эскалация конфликта в 2019 году последовала за убийством одного из лидеров "Исламского джихада" Баху Абу аль-Атту израильскими военными.

Тогда из сектора Газа по Израилю велся многодневный ракетный обстрел. Как сообщали израильские СМИ, было выпущено около 1300 ракет. Примерно 400 из них были сбиты системой ПРО. В Израиле тогда погибло шесть человек, около 70 были ранены.

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