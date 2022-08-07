Израильские военные наносят удары по сектору Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны джихадистов

По его словам, армия продолжит поражать джихадистов, готовящих залпы по Израилю.

"Мы поразили десятки военных целей, которые "Исламский джихад" использовал для производства и запуска ракет. Солдаты, работающие на системе ПРО "Железный купол", с которыми я нахожусь здесь сегодня, продолжат защищать родину, не сводя глаз с целей", - сказал Ганц.

В Армии обороны Израиля накануне заявили, что для поражения 26 целей были применены 16 тонн ракет и авиабомб.

В ответ из Газы по территории Израиля было выпущено около 200 ракет, большая часть которых была перехвачена системами ПРО. В субботу представитель "Исламского джихада" Тарик Сельми заявил, что "Бригады аль-Кудс" - боевое крыло группировки - в ответ на бомбардировки предпринимают контратаку.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, санкционируя удары по Газе в пятницу, назвал их упреждающим ответом на угрозы со стороны исламистов. Он отметил, что лидер "Исламского джихада" Зияд ан-Наххала в пятницу находился в Тегеране.