Депутат парламентской фракции "Консервативных" Дагмара Бейтнере-Ле Галла приняла решение не стартовать на выборах в Сейм из-за болезни супруга, признала в разговоре с агентством LETA политик.
Депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галла рассказала, почему не будет баллотироваться в Сейм
Депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галла рассказала, почему не будет баллотироваться в Сейм
По словам парламентария, состояние здоровья ее супруга сильно ухудшилось.
В партии "Консервативные" Бейтнере-Ле Галла останется активной и будет следить за ее процессами "со стороны", сказала политик. При этом она допускает возвращение в активную политику спустя время.
По словам Бейтнере-Ле Галла, после окончания парламентских полномочий она останется в исследовательской профессии, в которой занята параллельно работе в Сейме.
Отметим, что согласно данным Центральной избирательной комиссии, в ожидаемых осенью выборах в 14-й Сейм не будет принимать участие примерно восьмая часть нынешних депутатов.
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