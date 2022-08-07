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Депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галла рассказала, почему не будет баллотироваться в Сейм

rus.tvnet.lv
Депутат Дагмара Бейтнере-Ле Галла рассказала, почему не будет баллотироваться в Сейм
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Дагмара Бейтнере-Ле Галла
Дагмара Бейтнере-Ле Галла Фото: Reinis Inkēns/Saeimas kanceleja

Депутат парламентской фракции "Консервативных" Дагмара Бейтнере-Ле Галла приняла решение не стартовать на выборах в Сейм из-за болезни супруга, признала в разговоре с агентством LETA политик.

По словам парламентария, состояние здоровья ее супруга сильно ухудшилось.

В партии "Консервативные" Бейтнере-Ле Галла останется активной и будет следить за ее процессами "со стороны", сказала политик. При этом она допускает возвращение в активную политику спустя время.

По словам Бейтнере-Ле Галла, после окончания парламентских полномочий она останется в исследовательской профессии, в которой занята параллельно работе в Сейме.

Отметим, что согласно данным Центральной избирательной комиссии, в ожидаемых осенью выборах в 14-й Сейм не будет принимать участие примерно восьмая часть нынешних депутатов.

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