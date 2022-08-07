ГЛАВНОЕ ЗА 7 АВГУСТА ⟩ Обвинение журналистов "Дождя", запрет пищевой добавки и теплая вода в Юрмале

Главное за рубежом:

На порталах секс-услуг много объявлений, где вместе с женщинами на фоне ласнамяэских квартир фигурируют горячие красотки из Южной Европы или Латинской Америки. Когда и почему Эстония стала для них такой привлекательной?

Один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов Анатолий Чубайс, госпитализированный в Италии с диагнозом синдром Гийена-Барре, выписан из больницы.

В Косово при попытке пройти границу на севере республики была временно задержана российская журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова. Утром в воскресенье, 7 августа, она рассказала редакции своей газеты, что была отпущена ночью.

Авиакомпании по всему миру могут радоваться за вторую четверть этого года - финансовые показатели свидетельствуют, что созданный пандемией кризис, возможно, уходит в историю, так как наконец удалось вернуться к прибыли.

Израиль и палестинские джихадисты готовы соблюдать перемирие в секторе Газа с 7 августа, - в соответствии с предложением Каира, передает Reuters. AFP подтвердило, что Израиль ответил согласием.

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Модный бренд Balenciaga начал продавать "мешок для мусора", который "выглядит прямо как мешок, который используют на кухне".

60-летняя актриса Дженнифер Кулидж (Jennifer Coolidge), которая получила широкую известность благодаря роли мамы Стифлера в фильме "Американский пирог", рассказала в интервью для Variety о том, какую популярность принес ей этот проект.