Вновь выходные пролетели как один миг, и если вы пропустили все новости, загорая на пляже, то RUS TVNET расскажет о самом главном, что произошло за день, 7 августа.
ГЛАВНОЕ ЗА 7 АВГУСТА ⟩ Обвинение журналистов "Дождя", запрет пищевой добавки и теплая вода в Юрмале
Новости Латвии:
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram канале заявила, что сотрудники телеканала "Дождь" сотрудничают с латвийскими спецслужбами.
В дальнейшем продукты питания с диоксидом титана, или пищевой добавкой Е171, будет запрещено выпускать на рынок, свидетельствует опубликованная Продовольственно-ветеринарной службой (PVD) информация.
В воскресенье утром температура воды в Булдури, Майори и Каугури составляет +18 градусов, свидетельствуют данные Юрмальской думы.
В условиях кризиса цен на энергоносители начались дискуссии о том, как жить более экономно и тратить меньше ресурсов на отопление. Поступило предложение снизить температуру горячей воды, подаваемой в квартиры. Инспекция здравоохранения неоднозначно оценила это, поскольку такие попытки сэкономить могут привести к вспышке болезни легионеров.
У политиков правящей коалиции нет единой позиции по поводу того, насколько следует поддерживать предпринимателей в условиях кризиса - большинство считают, что меры поддержки нужны, однако есть и мнение, что предприниматели должны приспосабливаться и "подстраиваться под мир".
Прокуратура Латвии за отправку в посольство Украины электронных писем, в которых выражалась ненависть, приговорила человека к 140 часам общественных работ, сообщает агентство LETA.
Главное за рубежом:
На порталах секс-услуг много объявлений, где вместе с женщинами на фоне ласнамяэских квартир фигурируют горячие красотки из Южной Европы или Латинской Америки. Когда и почему Эстония стала для них такой привлекательной?
Один из идеологов и руководителей экономических реформ в России 1990-х годов Анатолий Чубайс, госпитализированный в Италии с диагнозом синдром Гийена-Барре, выписан из больницы.
В Косово при попытке пройти границу на севере республики была временно задержана российская журналистка "Комсомольской правды" Дарья Асламова. Утром в воскресенье, 7 августа, она рассказала редакции своей газеты, что была отпущена ночью.
Авиакомпании по всему миру могут радоваться за вторую четверть этого года - финансовые показатели свидетельствуют, что созданный пандемией кризис, возможно, уходит в историю, так как наконец удалось вернуться к прибыли.
Израиль и палестинские джихадисты готовы соблюдать перемирие в секторе Газа с 7 августа, - в соответствии с предложением Каира, передает Reuters. AFP подтвердило, что Израиль ответил согласием.
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В пятницу, 5 августа, в Лигатненской волости, в комплексе отдыха Латвийского университета "Ратниеки", стартовал двенадцатый фестиваль музыки и искусства Laba daba. Смотрите фотоотчет со второго дня!
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