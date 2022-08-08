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Муцениеце в латвийском лесу, Галкин в Юрмале, а Собчак в Париже

rus.tvnet.lv
Муцениеце в латвийском лесу, Галкин в Юрмале, а Собчак в Париже
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто из знаменитостей решил прилечь в аэропорту!

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