Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. Узнайте, кто из знаменитостей решил прилечь в аэропорту!
Муцениеце в латвийском лесу, Галкин в Юрмале, а Собчак в Париже
Муцениеце в латвийском лесу, Галкин в Юрмале, а Собчак в Париже
Максим Галкин выступил в Юрмале и Лиепае. Вот несколько публикаций
Агата Муцениеце приехала в Латвию. Пктриса отдыхает, купается и ходит по грибы
Светлана Лобода отправилась на очередные гастроли
Анна Седокова и Янис Тимма наслаждаются отдыхом
Маркус Рива был на выступлении
Виктория Короткова отправилась в Грецию
Ольга Орлова нежится на море
Ксения Собчак с сыном в Диснейленде
Счастливая Амината
Евгений Чичваркин катался на велосипеде
Андрей Мерзликин вернулся к работе
Ольга Бузова прилегла на диван
Анфиса Чехова утопала в цветах
Настя Каменских выпустила трогательную песню
Загадочная Екатерина Варнава
Дима Билан и водопад
Интарс Бусулис на концерте в Бауске
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!
Ключевые слова
- максим галкин
- чичваркин
- анна седокова
- дима билан
- ксения собчак
- анфиса чехова
- звезды
- российские звезды
- настя каменских
- светлана лобода
- ольга бузова
- кинозвезды
- ольга орлова
- местные звезды
- екатерина варнава
- агата муцениеце
- телезвезды
- маркус рива
- интарс бусулис
- амината
- звезды кино
- андрей мерзликин
- виктория короткова
- янис тимма
- Амината Савадого