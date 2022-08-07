Вс, 7.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Генштаб ВСУ: Россия разворачивает в Беларуси дополнительные силы

rus.tvnet.lv
Генштаб ВСУ: Россия разворачивает в Беларуси дополнительные силы
Facebook OK Telegram Whatsapp
Акция протеста
Акция протеста Фото: FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Россия продолжает перебрасывать свои военные силы в соседнюю Беларусь, сообщил в воскресенье, 7 августа, Генштаб ВСУ.

Россия перебрасывает дополнительные силы и средства ПВО в Беларусь, в том числе на территорию, граничащую с Волынской областью Украины, сообщил Генштаб ВСУ.

Подтвердить или опровергнуть эту информацию невозможно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сильно зависит от поддержки Кремля и позволил Москве использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для нападения на Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх