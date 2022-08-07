Россия продолжает перебрасывать свои военные силы в соседнюю Беларусь, сообщил в воскресенье, 7 августа, Генштаб ВСУ.
Генштаб ВСУ: Россия разворачивает в Беларуси дополнительные силы
Генштаб ВСУ: Россия разворачивает в Беларуси дополнительные силы
Россия перебрасывает дополнительные силы и средства ПВО в Беларусь, в том числе на территорию, граничащую с Волынской областью Украины, сообщил Генштаб ВСУ.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко сильно зависит от поддержки Кремля и позволил Москве использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для нападения на Украину.
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