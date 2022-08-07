Генштаб ВСУ: Россия разворачивает в Беларуси дополнительные силы

Россия перебрасывает дополнительные силы и средства ПВО в Беларусь, в том числе на территорию, граничащую с Волынской областью Украины, сообщил Генштаб ВСУ.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко сильно зависит от поддержки Кремля и позволил Москве использовать территорию Беларуси в качестве плацдарма для нападения на Украину.