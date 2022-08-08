В Латвии полным ходом идёт 14-й сезон Ghetto Games. По традиции, в завершении сезона, 9-11 августа, в спортивном комплексе Гризинькалнса пройдут суперфиналы по футболу 3х3 Ghetto Football, по баскетболу 3х3 Ghetto Basket и по флорболу 3х3 Ghetto Floorball.
Порзиньгис и Ла Лига наградят призами латвийских спортсменов
На протяжении всего сезона спортсмены из Латвии, Литвы, Эстонии и Украины боролись за своё место в рейтинге. У каждого молодого человека летом была возможность участвовать на турнирах уличных видов спорта в разных городах Латвии. Это 12 турниров Ghetto Floorball, 14 турниров Ghetto Football и Ghetto Basket.
В этом сезоне главным призом чемпионам Ghetto Basket будет специальная награда от Кристапа Порзиньгиса - поездка на игру Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Париж.
"Я знаю, что почти для каждого баскетболиста мечтой является съездить хотя бы один раз в жизни на игру НБА", - сказал Порзиньгис в одном из своих видео.
Чемпионы Ghetto Football получат призы от Ла Лиги - одной из лучших футбольных лиг в мире, в которой представлены "Барселона", "Реал Мадрид" и многие другие известные клубы. У чемпионов будет возможность посетить эксклюзивные экскурсии по клубномым стадионам Ла Лиги, а также посетить одну из игр чемпионата.
Победители женской группы Ghetto Football смогут поехать на финал женской лиги в Нидерланды от Лавийской федерации футбола (ЛФФ). Чемпионы Ghetto Floorball получат возможность побывать на финальной игре высшей лиги по флорболу в Швеции.
Вход на суперфиналы абсолютно бесплатный. Подробная информация о мероприятиях и результатах доступна на официальном сайте Ghetto Games.
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