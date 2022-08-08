В аварии в Земгале погиб один человек

ДТП с погибшим произошло в Светской волости Елгавского края, где мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen без водительских прав и предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоящий грузовик Scania. Водитель легкового автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, а пассажир погиб на месте происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для освобождения тела погибшего после аварии потребовались гидравлические инструменты.

В целом за прошедшие сутки в 22 ДТП пострадали 30 человек, в том числе один пешеход, семь велосипедистов и три водителя электросамокатов.