За последние три дня выявлено 2909 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель превысил 1000

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 1004,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 8508 лабораторных тестов на Covid-19, 34,2% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 1294 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1615 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 874 090 человек.

Госпитализации

За выходные дни существенно выросло количество пациентов с Covid-19 в больницах, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

В настоящее время в больницах находятся 227 пациентов с Covid-19, в том числе у 106 это основной диагноз. В конце прошлой недели в больницах находилось 187 пациентов с коронавирусом, у 85 это был основной диагноз.

У 105 пациентов среднетяжелое течение заболевания, один человек находится в тяжелом состоянии.