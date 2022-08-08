Украине необходима поддержка международного общества в процессе ее восстановления, и Латвия готова предоставить свою помощь, отметил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
Ринкевич: Латвия готова помочь в восстановлении Украины
Как проинформировали в Министерстве иностранных дел, в понедельник Ринкевич встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Во время встречи министры обсудили двустороннее сотрудничество, отношения Европейского союза и Австралии, а также актуальные международные события.
Министры высоко оценили тесное сотрудничество Латвии и Австралии в совместном понимании укрепления международного порядка, основанного на демократии, правах человека и законах. Они осудили жестокую и ничем не спровоцированную агрессию России против Украины, которая угрожает мировой безопасности и стабильности. Ринкевич поблагодарил Австралию за прежнюю военную и финансовую поддержку Украине, а также за присоединение к санкциям, направленным против России.
Учитывая все возрастающие геополитические вызовы, необходима тесная координация как между мыслящими похоже странами, так и в международных организациях, а также укрепление диалога между Австралией и ЕС, а также Австралией и НАТО.
"Австралия является важным партнером НАТО в Океании, поэтому мы удовлетворены ее участием в саммите НАТО в Мадриде и решением присоединиться к Центру стратегических коммуникаций НАТО в Риге", - сказал Ринкевич.
Министры подчеркнули важность сотрудничества между демократическими странами и необходимость защищать общие ценности в противовес альтернативным интерпретациям международного права.
Ринкевич выразил удовлетворение по поводу открытия посольства Латвии в Канберре, что будет иметь существенную роль, укрепляя политический и экономический диалог с Австралией и другими странами в регионе Индийского и Тихого океанов.
"Вместе с открытием посольства мы заинтересованы в углублении экономического сотрудничества, чему существенно помогут как соглашение о свободной торговле с Австралией, так и планируемые переговоры относительно договора о предотвращении двойного налогообложения и неуплаты налогов между Латвией и Австралией", - подчеркнул Ринкевич.
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