Ринкевич: Латвия готова помочь в восстановлении Украины

Как проинформировали в Министерстве иностранных дел, в понедельник Ринкевич встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг. Во время встречи министры обсудили двустороннее сотрудничество, отношения Европейского союза и Австралии, а также актуальные международные события.

Министры высоко оценили тесное сотрудничество Латвии и Австралии в совместном понимании укрепления международного порядка, основанного на демократии, правах человека и законах. Они осудили жестокую и ничем не спровоцированную агрессию России против Украины, которая угрожает мировой безопасности и стабильности. Ринкевич поблагодарил Австралию за прежнюю военную и финансовую поддержку Украине, а также за присоединение к санкциям, направленным против России.

Учитывая все возрастающие геополитические вызовы, необходима тесная координация как между мыслящими похоже странами, так и в международных организациях, а также укрепление диалога между Австралией и ЕС, а также Австралией и НАТО.