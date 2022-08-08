Хозяин удава в пятницу выпустил своего питомца на улицы Мустамяэ. Об этом сообщил rus.postimees. В пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по улице Акадеэмиа ползет змея длиной около двух метров.
Пугающая картина в Таллинне: по улицам ползает удав
Пугающая картина в Таллинне: по улицам ползает удав
Когда прибыли спасатели, выяснилось, что хозяин свободно "выгуливал" своего питомца-удава. Хозяин находился рядом, но не контролировал передвижение змеи. Спасатели попросили унести удава в помещение.
В ходе консультации с Эстонским обществом защиты животных выяснилось, что действия хозяина удава запрещены Законом города Таллинна об охране правопорядка, поэтому об инциденте был проинформирован старейшина округа.
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