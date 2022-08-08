Полицейский застрелил восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу

Инцидент произошёл во время концерта в ночь с субботы на воскресенье. У спортсмена возник конфликт с одним из посетителей клуба, которым оказался офицер полиции Энрике Отавио Оливейра Велозо.

По словам друга спортсмена, после словесной перепалки Велозо подошёл к их компании, взял со стола бутылку и стал ею размахивать. Ло сбил его с ног и обездвижил. Их разняли друзья, но затем полицейский поднялся на ноги, вытащил пистолет и выстрелил бойцу в голову.

33-летний Ло в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где через несколько часов врачи констатировали у него смерть мозга. Издание сообщает, что Велозо скрылся с места преступления, но через несколько часов сам явился в полицию и сдался.

Леандро Ло был обладателем чёрного пояса и одним из самых успешных спортсменов по джиу-джитсу всех времён. Он восемь раз становился чемпионом мира, выиграл пять Кубков мира и стал четырёхкратным чемпионом Панамериканских игр.