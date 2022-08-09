В Риге пройдёт международный бойцовский турнир Ghetto Fight

В течение дня ожидается 15 поединков. На турнире также выступят участники из Литвы, Украины, Узбекистана, Таджикистана и Эстонии.

В специальной восьмиугольной клетке будут сражаться такие спортсмены, как Агнесе Божа, Роберт Равиньш, Иво Стрелниекс, Ричард Озолс, Джамол Эргашев и многие другие бойцы.

По традиции, на турнире в Риге состоится бой тяжеловесов, в котором на этот раз встретятся украинский боец Назар Пазин и латвийский спортсмен Мартиньш Божевниекс.

В ходе мероприятия, среди восьмерых спортсменов будет разыгран гран-при за чемпионский пояс Ghetto Fight в категории до 77 кг. Традиционно турнир пройдёт по своим правилам Ghetto Fight Rules - это смешанные единоборства, где разрешена ударная и борцовская техника.

"На протяжении всего лета мы провели множество турниров в разных городах Латвии и на каждом из турниров определялись лучшие бойцы вечера. Теперь пришло время всем им встретиться в Риге и побороться за пояс чемпиона Ghetto Fight", - заявил лидер бойцовского турнира Ghetto Fight Манвел Исаджанян.

Билеты на бойцовский турнир Ghetto Fight доступны во всех кассах Biļešu Serviss.