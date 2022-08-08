Потребительские цены в июле этого года по сравнению с июнем выросли в Латвии на 2,2%, а годовая инфляция составила 21,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
Годовая инфляция в Латвии достигла 21,5%
Средний 12-месячный уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в июле вырос на 10,8%.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в июле 2022 года по сравнению с июлем 2021 года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом, услуги ресторанов и гостиниц, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги здравоохранения.
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 24,3%. Наиболее существенное влияние на рост среднего уровня цен в группе оказало подорожание сыра и творога (на 33,7%), молочных продуктов (на 39,3%), молока (на 36,6%) и йогурта (на 29,9%). Подорожали хлеб (на 28,3%), кондитерские изделия (на 20,6%), мука и крупы (на 56,8%), макаронные изделия (на 35,5%), рис (на 30,9%).
Выросли цены на вяленое, соленое и копченое мясо (на 20,2%), мясо птицы (на 24,8%), мясные продукты (на 21,2%), свинину (на 10,8%) и говядину (на 32,7%). За год выросли цены на кофе (на 32,2%), мороженое (на 32,1%), сливочное масло (на 36,1%), растительное масло (на 47,5%), свежие овощи (на 12,2%), свежие фрукты (на 13,1%), картофель (на 7,5%), а также сушеные, консервированные или переработанные овощи (на 14,1%).
Подорожали шоколад (на 24,4%), яйца (на 20,4%), сахар (на 36,7%), свежая и охлажденная рыба (на 34,7%), консервированная и переработанная рыба и морепродукты (на 17,8%), соусы и приправы (на 35,1%), фруктовые и овощные соки (на 12,8%), варенье и мед (на 18,1%), соль и специи (на 29,6%), готовые продукты (на 25,9%), маргарин (на 34,8%), оливковое масло (на 20,2%), безалкогольные напитки (на 13,6%), мороженая рыба (на 22,5%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия увеличился на 6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 6,3%, так как подорожали крепкие алкогольные напитки, пиво и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 5,5%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 50,7%. Наиболее значительный рост цен в течение года был на природный газ, твердое топливо, электроэнергию и тепловую энергию. Подорожали вывоз мусора, аренда жилья, водоснабжение, канализация, услуги по содержанию и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья.
Средний уровень цен в медицине вырос на 7,1%. В течение года выросли цены на стоматологические услуги, фармацевтическую продукцию, медицинские услуги и услуги врачей-специалистов.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, выросли на 28,8%, что обусловлено ростом цен на топливо на 51,5%. Дизельное топливо стало дороже на 57,4%, бензин - на 45,8%, автогаз - на 30,1%. Дороже стоили техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, запасные части и аксессуары для личного автотранспорта, подержанные автомобили, пассажирский авиатранспорт, автомобильный пассажирский транспорт.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли на 7,2%, на что в основном повлиял рост цен на корма для домашних животных, комплексные услуги в сфере досуга, услуги в сфере отдыха и спорта, цветы, культурные услуги, а также канцелярские товары и принадлежности для рисования.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги увеличился на 15%. За год выросли цены на услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 13,3%, услуги столовых - на 13,3%, услуги заведений быстрого питания - на 16,7%. Также подорожали гостиничные услуги.
В группе прочих товаров и услуг цены выросли на 12,5%, что связано с ростом цен на товары личной гигиены и косметику. Дороже стали автострахование, услуги парикмахерских и салонов красоты, финансовые услуги.
В остальных группах потребления наиболее существенно подорожали одежда, товары для уборки и ухода за домом, мебель для дома, телекоммуникационные услуги.
В июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года средний уровень потребительских цен увеличился на 2,2%.
Наиболее существенное влияние на изменение цен оказало повышение цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, ресторанные и гостиничные услуги, а также снижение цен на одежду и обувь, товары и услуги, связанные с транспортом.
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. По окончании акций подорожали хлеб (на 6,6%), вяленое, соленое и копченое мясо (на 3%), кофе (на 3,3%), сметана (на 5,8%). По мере поступления на рынок нового урожая выросли цены на картофель (на 6,4%).
Подорожали кондитерские изделия (на 1,7%), мясо птицы (на 1,8%), мясные продукты (на 3%), соусы и приправы (на 7,7%), сахар (на 4,3%), рис (на 5,8%), растительное масло (на 3,5%), говядина (на 5,6%), а также сушеные, консервированные и переработанные овощи (на 4,7%).
В результате окончания акций подорожали сливочное масло (на 4,1%), сыр и творог (на 1,1%), шоколад (на 2,7%), макаронные изделия (на 4%).
Под влиянием появления сезонных факторов снизились цены на свежие овощи (на 4,7%) и свежие фрукты (на 2,7%), а под влиянием акций - на свежую и охлажденную рыбу (на 5,7%) и сладости (на 5,2%).
Цены в группе одежды и обуви снизились на 6% за счет скидок.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, увеличился на 10,6%, на что в основном повлияло повышение тарифов на природный газ с 1 июля. С учетом повышения цены природного газа на мировом рынке и высокой закупочной цены природного газа на бирже средний уровень цен на природный газ вырос на 74,8%. Дороже стали электричество, твердое топливо и тепловая энергия, повысилась плата за управление жильем и вывоз мусора.
Товары и услуги, связанные с транспортом, подешевели на 1,6%. Цены на топливо снизились на 3,9%, при этом цены на бензин - на 5,9%, на дизельное топливо - на 2,9%, а автогаз стал дороже на 0,6%. Выросли цены на пассажирские авиаперевозки, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта.
Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц вырос на 1,8%.
По сравнению с 2015 годом потребительские цены в июле 2022 года были выше на 36,4%. Цены на товары выросли на 39,1%, на услуги - на 27,3%.
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