Годовая инфляция в Латвии достигла 21,5%

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли на 7,2%, на что в основном повлиял рост цен на корма для домашних животных, комплексные услуги в сфере досуга, услуги в сфере отдыха и спорта, цветы, культурные услуги, а также канцелярские товары и принадлежности для рисования.

Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги увеличился на 15%. За год выросли цены на услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 13,3%, услуги столовых - на 13,3%, услуги заведений быстрого питания - на 16,7%. Также подорожали гостиничные услуги.

В группе прочих товаров и услуг цены выросли на 12,5%, что связано с ростом цен на товары личной гигиены и косметику. Дороже стали автострахование, услуги парикмахерских и салонов красоты, финансовые услуги.

В остальных группах потребления наиболее существенно подорожали одежда, товары для уборки и ухода за домом, мебель для дома, телекоммуникационные услуги.

В июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года средний уровень потребительских цен увеличился на 2,2%.

Наиболее существенное влияние на изменение цен оказало повышение цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, ресторанные и гостиничные услуги, а также снижение цен на одежду и обувь, товары и услуги, связанные с транспортом.