Российский футболист Александр Кокорин продолжает будоражить общественность. В интернете активно обсуждают переписку нападающего с 15-летней блогершей Тоней Худяковой.
Что связывает Кокорина и 15-летнюю звезду Instagram?
31-летний Кокорин давненько не появлялся в новостных СМИ в контексте своих выступлений на футбольном поле. В последний раз футболист выходил на газон ещё в январе, когда сыграл за итальянскую "Фиорентину" более чем 10 минут.
Тем не менее о футболисте вновь заговорили после его активности в социальных сетях. На днях Кокорина заметили в комментариях аккаунта Тони Худяковой - 15-летней танцовщицы и дочери российского клипмейкера Павла Худякова, который снимал музыкальные видео таким звездам, как МакSим, Дима Билан, Сергей Лазарев, Тимати, и многим другим.
Девушка в своём Instagram похвасталась дипломом об окончании 9-го класса московской школы, а в комментариях к этой записи появился Кокорин, который написал: "Сейчас бы на Комо, а не вот это всё".
Некоторых пользователей возмутило такое поведение футболиста, которого упрекнули в том, что он флиртует со школьницей. Александр в ответ на претензию отшутился: "Я тинейджер".
Под этой же фотографией оставил свой комментарий ещё один спортсмен - хоккеист питерского СКА Матвей Мичков. Он разместил пару смайликов - горящий огонь и рожицу с сердечками вместо глаз. Но к Мичкову претензий у пользователей не возникло, так как ему всего 17 лет.
Что касается Кокорина, то это не первый случай, когда на знакомство российского нападающего и Худяковой обращают внимание интернет-пользователи. В июле Худякова опубликовала фотографию с Кокориным с отдыха на Мальдивах, где они вместе катаются на гидроцикле. Этот снимок вызвал резонанс в соцсетях.
Тоня Худякова в своём Instagram публикует яркие фотографии с отдыха, не стесняется люксового образа жизни и довольно откровенных снимков в купальниках. В свои 15 лет она имеет более миллиона подписчиков.
Напомним, что Александр Кокорин стал холостым год назад. Информация о его расставании с Дарьей Валитовой, в гражданском браке с которой футболист прожил семь лет, появилась в декабре. Причём об этом невзначай сообщила сама Дарья.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!