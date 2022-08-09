Что связывает Кокорина и 15-летнюю звезду Instagram?

31-летний Кокорин давненько не появлялся в новостных СМИ в контексте своих выступлений на футбольном поле. В последний раз футболист выходил на газон ещё в январе, когда сыграл за итальянскую "Фиорентину" более чем 10 минут.

Тем не менее о футболисте вновь заговорили после его активности в социальных сетях. На днях Кокорина заметили в комментариях аккаунта Тони Худяковой - 15-летней танцовщицы и дочери российского клипмейкера Павла Худякова, который снимал музыкальные видео таким звездам, как МакSим, Дима Билан, Сергей Лазарев, Тимати, и многим другим.

Девушка в своём Instagram похвасталась дипломом об окончании 9-го класса московской школы, а в комментариях к этой записи появился Кокорин, который написал: "Сейчас бы на Комо, а не вот это всё".

Некоторых пользователей возмутило такое поведение футболиста, которого упрекнули в том, что он флиртует со школьницей. Александр в ответ на претензию отшутился: "Я тинейджер".