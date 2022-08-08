В Латвию доставлены первые тяжелораненые на войне в Украине пациенты, сообщила пресс-секретарь Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Илга Намниеце.
Фото ⟩ В Латвию привезли тяжелораненых пациентов из Украины. RAKUS сообщает о лечении
Упомянутые пациенты пройдут длительный курс лечения и программу реабилитации в Латвии.
Более подробную информацию о лечении тяжелораненых жертв украинской войны в Латвии предоставили на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник днем на вертолетной площадке RAKUS за стационаром "Гайльэзерс".
В мероприятии приняли участие:
- посол Украины в Латвии Александр Мищенко,
- министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
- заведующий Клиникой неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков,
- заведующий Клиникой травматологии и ортопедии Андрис Вилкманис,
- председатель правления Национального реабилитационного центра "Вайвари" Анда Нулле,
- директор благотворительной организации M-Help.com Арвис Рекетс.
Павлютс проинформировал о стартующей долгосрочной государственной программе лечения и реабилитации тяжелораненых в украинской войне и более подробно расскажет, как эту программу помощи планируется реализовывать в дальнейшем.
Также представителям СМИ была предоставлена информация о первых украинских жертвах войны, доставленных в RAKUS - какие травмы они получили и какое лечение и реабилитацию получат эти пациенты.
Кроме того, у журналистов была возможность увидеть автобус, приспособленный для перевозки тяжелораненых, и услышать небольшой рассказ о том, как осуществляется сотрудничество.
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