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Фото ⟩ В Латвию привезли тяжелораненых пациентов из Украины. RAKUS сообщает о лечении

rus.tvnet.lv
В Латвию привезли тяжелораненых пациентов из Украины. RAKUS сообщает о лечении
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В Латвию доставлены первые тяжелораненые на войне в Украине пациенты, сообщила пресс-секретарь Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Илга Намниеце.

Упомянутые пациенты пройдут длительный курс лечения и программу реабилитации в Латвии.

Более подробную информацию о лечении тяжелораненых жертв украинской войны в Латвии предоставили на пресс-конференции, которая состоялась в понедельник днем ​​на вертолетной площадке RAKUS за стационаром "Гайльэзерс".

В мероприятии приняли участие:

  • посол Украины в Латвии Александр Мищенко,
  • министр здравоохранения Даниэль Павлютс,
  • заведующий Клиникой неотложной медицины и приема пациентов Алексей Вишняков,
  • заведующий Клиникой травматологии и ортопедии Андрис Вилкманис,
  • председатель правления Национального реабилитационного центра "Вайвари" Анда Нулле,
  • директор благотворительной организации M-Help.com Арвис Рекетс.

Павлютс проинформировал о стартующей долгосрочной государственной программе лечения и реабилитации тяжелораненых в украинской войне и более подробно расскажет, как эту программу помощи планируется реализовывать в дальнейшем.

Также представителям СМИ была предоставлена ​​информация о первых украинских жертвах войны, доставленных в RAKUS - какие травмы они получили и какое лечение и реабилитацию получат эти пациенты.

Кроме того, у журналистов была возможность увидеть автобус, приспособленный для перевозки тяжелораненых, и услышать небольшой рассказ о том, как осуществляется сотрудничество.

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