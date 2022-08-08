В Торнякалнсе пьяная женщина поцарапала лицо полицейскому

По прибытии во дворе жилого дома были слышны голоса нескольких человек. Сотрудники полиции заметили в этом районе трех мужчин и двух женщин. Выяснилось, что между мужчинами возникли разногласия, из-за чего и разгорелся конфликт. С мужчинами поговорили, и они успокоились.

Одна из женщин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, продолжала громко выкрикивать оскорбительные слова, нарушая покой жителей округи. Она проигнорировала выговоры сотрудников полиции и не отреагировала на их просьбу прекратить хулиганское поведение, поэтому ее задержали.

В ответ на задержание женщина стала еще более агрессивной - она оказала физическое сопротивление, расцарапала полицейскому лицо, схватила его за форму, сорвала прикрепленную к нему камеру и порвала светоотражающий жилет.

Нарушительницу поместили в отделение для задержанных, где она продолжала агрессивно кричать и пинать дверь. Также женщина не пожелала раскрывать свои личные данные, поэтому было принято решение доставить ее в участок Государственной полиции.

За мелкое хулиганство было возбуждено дело об административном правонарушении с применением штрафа в размере 250 евро. В свою очередь, Государственная полиция взяла на себя дальнейшую работу.