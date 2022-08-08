Главное за 8 августа ⟩ Тяжелораненые из Украины, конфликт на концерте Галкина и рост пенсий

Новости Латвии:

Госполиция начала ведомственную проверку по факту нарушения общественного порядка на концерте юмориста Максима Галкина, который состоялся в зале "Дзинтари" в воскресенье, 7 августа.

В этом году полностью индексируемые пенсии вырастут в среднем на 23%. В этом году пенсии по старости, инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца и пособия будут проиндексированы на 1,2287, что означает, что полностью индексируемые пенсии увеличатся в среднем на 23%.

В Латвию доставлены первые тяжелораненые на войне в Украине пациенты, сообщила пресс-секретарь Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Илга Намниеце.

Украине необходима поддержка международного общества в процессе ее восстановления, и Латвия готова предоставить свою помощь, отметил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

В субботу, 6 августа, вскоре после полуночи в Рижскую муниципальную полицию поступила информация от жителя Торнякалнса, который пояснил, что во дворе жилого дома несколько человек громко вели себя, ругались и нарушали ночной покой в ​​состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия был направлен ближайший патруль муниципальной полиции.