Не было времени сегодня почитать новости? RUS TVNET рассказывает о самом главном, что произошло за понедельник, 8 августа.
Главное за 8 августа ⟩ Тяжелораненые из Украины, конфликт на концерте Галкина и рост пенсий
Новости Латвии:
Госполиция начала ведомственную проверку по факту нарушения общественного порядка на концерте юмориста Максима Галкина, который состоялся в зале "Дзинтари" в воскресенье, 7 августа.
В этом году полностью индексируемые пенсии вырастут в среднем на 23%. В этом году пенсии по старости, инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца и пособия будут проиндексированы на 1,2287, что означает, что полностью индексируемые пенсии увеличатся в среднем на 23%.
В Латвию доставлены первые тяжелораненые на войне в Украине пациенты, сообщила пресс-секретарь Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) Илга Намниеце.
Украине необходима поддержка международного общества в процессе ее восстановления, и Латвия готова предоставить свою помощь, отметил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
В субботу, 6 августа, вскоре после полуночи в Рижскую муниципальную полицию поступила информация от жителя Торнякалнса, который пояснил, что во дворе жилого дома несколько человек громко вели себя, ругались и нарушали ночной покой в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия был направлен ближайший патруль муниципальной полиции.
Ожидается, что в следующем отопительном сезоне тарифы предприятия теплоснабжения Rīgas siltums повысятся еще раз, сообщил на телеканале TV3 член правления предприятия Угис Осис.
Во время официального визита министра иностранных дел Эдгара Ринкевича в Австралию живущие там граждане Латвии поинтересовались, как планируемая обязательная военная служба затронет людей с двойным гражданством.
5 августа в малом зале "Дзинтари" прошел балет "Фрекен Юлия" по мотивам пьесы Августа Стриндберга. Смотрите галерею с гостями мероприятия!
Главное за рубежом:
Госдума РФ осенью рассмотрит возможность упрощения визового режима и получения российского гражданства "соотечественниками" из стран Балтии, пообещал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Суд в Украине приговорил российского танкиста Михаила Куликова, обвиняемого в обстреле жилого дома на окраине Чернигова, к 10 годам лишения свободы. Куликов стал вторым российским военным, осужденным в Украине после начала вторжения.
Хозяин удава в пятницу выпустил своего питомца на улицы Мустамяэ (Эстония). Об этом сообщил rus.postimees. В пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по улице Акадеэмиа ползет змея длиной около двух метров.
Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леандро Ло застрелили в клубе в бразильском Сан-Паулу. Инцидент произошёл во время концерта в ночь с субботы на воскресенье.
В Висагинасе, где большая часть населения - русскоязычные, на дне города выступил Борис Гребенщиков. Репортаж Deutsche Welle.
Производитель шоколадных батончиков Snickers - Mars Wrigley - в пятницу, 5 августа, извинился за рекламу, в которой, как заметили пользователи китайских социальных сетей, Тайвань называется отдельным государством, сообщает международное информационное агентство Reuters.
В Минске после уличного концерта, где прозвучала песня украинской группы "Океан Эльзы", на связь перестали выходить певица Мерием Герасименко, а также владелец и сотрудник бара "Банки-бутылки", пишет "Настоящее время" со ссылкой на издание "Наша Нiва".
Интересное чтиво:
А вот и кто-то новенький на политическом горизонте. Новенький, конечно, условно - Айнар Шлесерс возвращается в политику шесть лет спустя. И в новую свою партию набрал много видных людей: экс-премьер Вилис Криштопанс, экс-министр Рамона Петравича, экс-мэр Риги Олег Буров.
В последние недели Эндрю Тейт появлялся в каждом втором видео в TikTok и Instagram и стал не только одним из самых узнаваемых, но и одним из самых противоречивых персонажей приложения. 26 июня этого года британский мультимиллионер получил штраф в размере 55 евро за парковку своего суперкара Bugatti Chiron Pur Sport у памятника Свободы.
В мультфильме совместного производства США и Испании "Удача" (Luck, 2022) упомянули жителей Латвии, говоря о "гигантах".
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