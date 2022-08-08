На оккупированном юге Запорожья запланировали референдум о "воссоединении" с Россией. Будет, как в Крыму?

Аннексированный Крым, который Украина называет "временно оккупированной территорией", Москва объявила российским в 2014 году в результате референдума, законность которого почти никем в мире не признана.

Как писало 5 августа издание "Медуза" (внесено минюстом РФ в реестр иностранных агентов), соцопрос, проведенный на оккупированных территориях по заказу Кремля, показал, что присоединение к России поддержали лишь около 30% опрошенных.

Русская служба Би-би-си писала в начале мая, что присоединять эти территории к России или нет, в Кремле пока не определились. Но последние заявления - как из Москвы, так и с оккупированных территорий - могут говорить о том, что Москва все больше склоняется к этой идее.

"Россия обязательно попытается обмануть"

"Если оккупанты пойдут по пути псевдореферендумов, они закроют для себя любые шансы на переговоры с Украиной и свободным миром, которые российской стороне в определенный момент явно понадобятся ", - сказал президент Украины Зеленский в воскресном вечернем обращении.

"Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это их намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", - добавил он.

Владимир Зеленский Фото: AFP