За прошедшие сутки в Латвии зарегистрирован 1731 новый случай Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлен 1731 новый случай Covid-19, скончались 4 человека
Выявлен 1731 новый случай Covid-19, скончались 4 человека
Умершие входили в возрастные группы от 80 до 99 лет:
- три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
- один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.
Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос и составил 1023,8 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 6590 лабораторных тестов на Covid-19, 26,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 759 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 972 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 875 821 человека.
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