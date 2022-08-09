Выявлен 1731 новый случай Covid-19, скончались 4 человека

Умершие входили в возрастные группы от 80 до 99 лет:

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, один был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости вырос и составил 1023,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6590 лабораторных тестов на Covid-19, 26,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 759 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 972 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 875 821 человека.