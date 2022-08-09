Надежда на чудо и на Украину. Оппозиционеры - о будущем Беларуси спустя два года после начала протестов

"Мы виноваты, мы не справились в 2020 году, из-за этого с нашей территории летят ракеты, - говорит Александра Герасименя. - Нам надо объединиться против общего врага - Владимира Путина, чтобы решить вопрос и Украины, и Беларуси. Без победы Украины Беларусь не будет свободна, а если Беларусь не будет свободна, то для самой Украины всегда будет существовать угроза".

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"Мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать. Настоящий белорус - это тот, у кого здесь есть дом, и он всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках", - говорил не так давно Александр Лукашенко.