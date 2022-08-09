Офис президента Литвы примет решение относительно литовских государственных наград, которых были удостоены фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, если они примут участие в выступлении в российском городе Сочи.
Маргариту Дробязко могут лишить наград и гражданства Литвы за участие в шоу Навки
"Если упомянутые выше бывшие литовские спортсмены, кавалеры ордена Гедиминаса, действительно примут участие в коммерческом мероприятии в России, которая уже шестой месяц ведёт жестокую войну на уничтожение против Украины, возникнут основания рассмотреть, не порочит ли их деятельность имя тех, кто награждён орденом Литовской Республики", - сказал BNS в понедельник пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюлёнис.
В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса. По закону государственные награды могут быть аннулированы, если действия удостоенных этих наград порочат имя награждённого.
На прошлой неделе в Литве вызвало резонанс сообщение бывшей российской фигуристки Татьяны Навки о том, что в её проекте "Лебединое озеро" примут участие Ванагас и Дробязко. Навка - жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.
"Эх, Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко, соблазнились вы рублями, пропитанными украинской кровью, будете танцевать в Сочи в "Лебедином озере", когда на Украину полетят российские ракеты, будете улыбаться и кланяться аплодирующей русской публике, потому что война где-то далеко и вас она не касается.
Ещё одно "эх" - за то, что спутались с Татьяной Навкой, женой кремлёвского рупора Пескова, которая с марта находится под санкциями США. Вас это, вижу, совсем не беспокоит", - написал в своём Facebook литовский журналист Андрюс Тапинас.
Помимо лишения наград, у 50-летней Дробязко могут отнять литовское гражданство, которое она получила в порядке исключения для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх. Об этом в понедельник в программе национального телевидения заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
Дробязко, проживающая в России, ответила своим критикам стихами Булата Окуджавы:
Маргарита Дробязко - тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с Ванагасом она выступала на пяти Олимпийских игр (1992, 1994, 1998, 2002, 2006).
Шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" будет показано в Сочи с 9 августа по 18 сентября.
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