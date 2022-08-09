Газета: В Огрском крае учителей заманивают зарплатами

По мере приближения нового учебного года самоуправления должны все активнее думать о том, как не допустить большой нехватки учителей. Вакансий в области естественных наук особенно много, а новых учителей этих предметов мало, и единственная надежда состоит в том, чтобы привлечь физиков и химиков из промышленности - научных исследований и производства.

По крайней мере, так решили в Огрском крае, где выделены средства на выплату специальных, повышенных зарплат учителям физики, программирования и химии в средней школе.

За 40-часовую рабочую неделю обещают месячную зарплату в 1800-2200 евро до вычета налогов.

Правда, "нормальная" нагрузка учителей составляет 30 часов в неделю, и минимальная ставка с 1 сентября составит 900 евро до вычета налогов.

Так что хорошо оплачиваемым учителям в Огре придется больше работать, но и зарабатывать они будут гораздо больше.

О высоких зарплатах говорится в объявлениях о приеме на работу учителей в Огрскую государственную гимназию, но, как сказал Latvijas Avīzе председатель Огрского краевого управления образования Игорь Григорьев, учителя физики и химии в региональных школах уже получают столько, если работают в средней школе и имеют третий, т. е. высший, уровень педагогической квалификации.

По словам Григорьева, государственной дотации на такие зарплаты учителей, конечно, не хватает, и самоуправлению приходится доплачивать, поскольку такие специалисты очень востребованы на рынке труда.