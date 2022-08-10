Давненько мы не заглядывали в соцсети спортсменов... Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.
Украинка Белодед в Риге и Медведева-блондинка. Как прошла неделя звёзд спорта?
Евгения Медведева примерила образ блондинки
Криштиану Роналду и его дурашливое настроение
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Мохамед Салах любуется собственным изображением
Гимнастка Вера Бирюкова в ромашковом поле
Красивая фотосессия Камилы Валиевой
Конькобежка Ютта Лердам отдыхала на Ибице
А Ангелина Мельникова - в Турции
Анна Щербакова и её подарки
Украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы в Риге. И сделала фото в Старом городе
Конор Макгрегор обнимал жену
Елизавета Туктамышева съездила в Швейцарию
Скелетонистка Елена Никитина прыгала в Средиземное море
Михаил Сергачёв и Андрей Василевский рыбачили
Польский боец смешанных боевых искусств Йоанна Енджейчик отдыхала в Греции
Фигуристка Станислава Константинова на берегу Невы в Санкт-Петербурге
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