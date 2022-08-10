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Украинка Белодед в Риге и Медведева-блондинка. Как прошла неделя звёзд спорта?

rus.tvnet.lv
Украинка Белодед в Риге и Медведева-блондинка. Как прошла неделя звёзд спорта?
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Давненько мы не заглядывали в соцсети спортсменов... Давайте посмотрим, чем занимались звёзды спорта в последние семь дней.

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