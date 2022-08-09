Газета: усиливаются опасения, что явка избирателей может быть низкой

Данные Центральной избирательной комиссии показывают, что в выборах 13-го Сейма в 2018 году приняли участие 54,56% всех имеющих право голоса избирателей, и это немного. В 2019 году явка на выборах в Европарламент была еще ниже - 33,53%.

Недавно латвийский офис Европарламента опубликовал отчет о достижениях восьми депутатов, избранных от Латвии.

Следует напомнить, что три года назад на выборах в Европарламент "Новое единство" получило два мандата, Национальное объединение - два, "Согласие" - два и по одному мандату досталось "Для развития/За!" и Русскому союзу Латвии.

Возможно, если бы явка избирателей не была настолько низкой, результаты выборов в Европарламент были бы другими.

И, конечно, то же самое можно сказать и о других выборах, потому что достаточной явки не было ни на внеочередных выборах Рижской думы в 2020 году, ни на выборах других самоуправлений в 2021 году.

Избиратели - взрослые люди, которые должны осознавать последствия своих действий, поэтому было бы несправедливо винить в низкой явке только политические силы, обвиняя политиков в неумении обращаться к населению. Однако последствия своих действий должны осознавать и политики.

Уже есть риск, что правящая коалиция обидит своих самых рациональных избирателей медленными, сумбурными действиями по выделению поддержки в условиях роста цен на энергоносители, и 1 октября эти избиратели останутся дома.

Может случиться и так, что серьезные оппозиционные партии не оправдают ожиданий своих сторонников. На этом фоне популисты будут пытаться мобилизовать свой электорат громкими пустыми обещаниями.