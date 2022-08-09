По мере приближения выборов в 14-й Сейм усиливаются опасения, что явка избирателей может быть низкой, пишет во вторник газета Diena.
Газета: усиливаются опасения, что явка избирателей может быть низкой
Данные Центральной избирательной комиссии показывают, что в выборах 13-го Сейма в 2018 году приняли участие 54,56% всех имеющих право голоса избирателей, и это немного. В 2019 году явка на выборах в Европарламент была еще ниже - 33,53%.
Недавно латвийский офис Европарламента опубликовал отчет о достижениях восьми депутатов, избранных от Латвии.
Следует напомнить, что три года назад на выборах в Европарламент "Новое единство" получило два мандата, Национальное объединение - два, "Согласие" - два и по одному мандату досталось "Для развития/За!" и Русскому союзу Латвии.
Возможно, если бы явка избирателей не была настолько низкой, результаты выборов в Европарламент были бы другими.
И, конечно, то же самое можно сказать и о других выборах, потому что достаточной явки не было ни на внеочередных выборах Рижской думы в 2020 году, ни на выборах других самоуправлений в 2021 году.
Избиратели - взрослые люди, которые должны осознавать последствия своих действий, поэтому было бы несправедливо винить в низкой явке только политические силы, обвиняя политиков в неумении обращаться к населению. Однако последствия своих действий должны осознавать и политики.
Уже есть риск, что правящая коалиция обидит своих самых рациональных избирателей медленными, сумбурными действиями по выделению поддержки в условиях роста цен на энергоносители, и 1 октября эти избиратели останутся дома.
Может случиться и так, что серьезные оппозиционные партии не оправдают ожиданий своих сторонников. На этом фоне популисты будут пытаться мобилизовать свой электорат громкими пустыми обещаниями.
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