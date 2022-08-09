Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездок в Евросоюз. Об этом она написала в Twitter.
Премьер-министры Эстонии и Финляндии призвали остановить выдачу туристических виз россиянам
"Посещение Европы - это привилегия, а не право человека. Авиасообщение с Россией закрыто. Это означает, что
- заявила она.
Премьер-министр Финляндии поддержала идею
Премьер-министр Финляндии Санна Марин поддержала отмену выдачи туристических виз в Европу для россиян, сообщает Русская служба ВВС.
"Неправильно, что пока Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, россияне могут жить как ни в чем не бывало и ездить в Европу как туристы. Это несправедливо", - сказала Санна Марин.
"Понятно, что россияне используют Финляндию как перевалочный пункт, через нас едут в другие страны на отдых. Мы обсуждаем этот вопрос в правительстве, и дискуссия продолжится. МИД проясняет эту ситуацию, но с ней связаны определенные юридические аспекты. У нас нет собственного санкционного законодательства, которое позволило бы ограничить такие действия со стороны российских туристов. Возможно, существуют другие способы, например, мы можем затормозить выдачу виз. То есть фактически ограничить въезд, хотя формально он был бы открыт", - отметила премьер Финляндии.
При этом официальный представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что пока речи о полном прекращении выдачи виз россиянам не идет.
"ЕС частично приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией. Приостановка нацелена на людей, близких к российскому режиму. Пока это не затрагивает рядовых российских граждан", - сказала она.
По ее словам, всегда будут категории людей, которым должны быть выданы визы: "гуманитарные дела, для членов семьи, журналистов или диссидентов".
Комментарий Медведева
Это заявление в Telegram прокомментировал Дмитрий Медведев.
"После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека".
Так и хочется ей напомнить, что "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка".
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны ограничить въезд для россиян.
"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее", - заявил Зеленский в своем традиционном ежедневном обращении вечером в понедельник, 8 августа.
Он также добавил, что граждане России должны жить у себя на родине, пока не изменят свой подход.
Ранее Эстония, Латвия и Болгария полностью перестали выдавать визы россиянам визы.
"ЕС должен рассмотреть вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, я повторяю призыв ввести запрет на туристические визы ЕС для граждан России", - заявил в конце июля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Запретить выдавать визы на уровне шенгена можно лишь при согласии всех стран-участниц Шенгенского соглашения, но в настоящий момент нет единого решения, которое бы сделало возможным прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России, отвечал на это представитель МИД Германии Кристофер Бургер.
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