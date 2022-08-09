Премьер-министры Эстонии и Финляндии призвали остановить выдачу туристических виз россиянам

"После украинского коверного очередную нацистскую хрень в адрес граждан России выдала и эстонская тетка: "Посещение Европы - это привилегия, а не право человека".

Так и хочется ей напомнить, что "То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка".