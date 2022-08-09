В Польше по ошибке убили 22-летнего футболиста

Трагедия произошла примерно в три часа утра, когда Хмелевски вместе с друзьями находился на улице, отмечая день рождения знакомого. В какой-то момент им на пути повстречался 26-летний мужчина, который принял футболиста за другого и напал на него с мачете.

Полиция сообщила порталу Doba.pl, что подозреваемый пошёл искать человека, который его оскорбил, но встретил не ту компанию. Мужчина попал Хмелевски прямо в сердце, и юноша рухнул на землю. Друзья пытались оказать ему первую помощь, вызвали скорую, но, к сожалению, спасти парню жизнь не удалось.

Обвиняемый уже задержан полицией, но пока не признался в убийстве.

"С глубокой скорбью сообщаем, что Даниэль Хмелевски ушёл из этого мира. Совсем недавно мы праздновали голы, которые он забивал за нашу команду. А сегодня приходится неожиданно проститься с одним из нас. Выражаем глубокие соболезнования семье Даниэля", - написал клуб футболиста в социальных сетях.