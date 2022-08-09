В субботу, 6 августа, в Айзкраукльском крае водитель автомобиля BMW 728 не подчинился многократным требованиям полицейских остановить транспортное средство и пытался сбежать от экипажа полиции. За совершенные нарушения были начаты три административных процесса и один уголовный процесс.
Видео ⟩ Под Айзкраукле пьяный водитель пытался сбежать от полиции и был оштрафован на 1640 евро
Вечером в субботу сотрудники Айзкраукльского участка Земгальского регионального управления Госполиции, выполняя служебные обязанности по обеспечению общественного порядка и надзора за дорожным движением, в волости Бебру заметили автомобиль BMW 728, который в темное время суток ехал без включенных фар.
Включив специальные световые сигналы, полицейские подъехали к BMW, однако водитель развернулся и начал бегство. Стражи порядка многократно, используя громкоговоритель, призывали водителя остановить транспортное средство, однако тот игнорировал законные требования полицейских и продолжал бегство.
Примерно через пять километров машину остановили, водитель покинул салон и продолжил бегство пешком. Полицейские догнали мужчину и задержали.
В ходе проверки стражи порядка выяснили, что нарушитель сел за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения - в выдохе мужчины 1982 года рождения было констатировано 2,4 промилле алкоголя.
Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за различные нарушения.
Полиция начала три административных процесса. За езду без включенных фар в темное время суток он был оштрафован на 40 евро.
За неподчинение лицу, уполномоченному проверять документы водителя, а также игнорирование многократных требований остановить транспортное средство мужчина был наказан денежным штрафом в размере 1500 евро и лишен прав на пять лет.
В свою очередь, за неисполнение законных требований полиции, когда нарушитель остановил машину и продолжил бегство пешком, он оштрафован на 100 евро.
Видео: Погоня полицейских за пьяным водителем под Айзкраукле
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