Видео ⟩ Под Айзкраукле пьяный водитель пытался сбежать от полиции и был оштрафован на 1640 евро

Вечером в субботу сотрудники Айзкраукльского участка Земгальского регионального управления Госполиции, выполняя служебные обязанности по обеспечению общественного порядка и надзора за дорожным движением, в волости Бебру заметили автомобиль BMW 728, который в темное время суток ехал без включенных фар.

Включив специальные световые сигналы, полицейские подъехали к BMW, однако водитель развернулся и начал бегство. Стражи порядка многократно, используя громкоговоритель, призывали водителя остановить транспортное средство, однако тот игнорировал законные требования полицейских и продолжал бегство.

Примерно через пять километров машину остановили, водитель покинул салон и продолжил бегство пешком. Полицейские догнали мужчину и задержали.

В ходе проверки стражи порядка выяснили, что нарушитель сел за руль без прав и в состоянии алкогольного опьянения - в выдохе мужчины 1982 года рождения было констатировано 2,4 промилле алкоголя.

Ранее он уже попадал в поле зрения полиции за различные нарушения.

Полиция начала три административных процесса. За езду без включенных фар в темное время суток он был оштрафован на 40 евро.

За неподчинение лицу, уполномоченному проверять документы водителя, а также игнорирование многократных требований остановить транспортное средство мужчина был наказан денежным штрафом в размере 1500 евро и лишен прав на пять лет.

В свою очередь, за неисполнение законных требований полиции, когда нарушитель остановил машину и продолжил бегство пешком, он оштрафован на 100 евро.

Видео: Погоня полицейских за пьяным водителем под Айзкраукле