В июле количество пассажиров airBaltic выросло в два раза

В июле 2022 года airBaltic выполнила 3670 рейсов, что на 43% больше, чем в июле 2021 года.

Как заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс, в 2022 году airBaltic перевезла более 1,7 миллиона пассажиров, и этим летом наблюдается устойчивый рост спроса на поездки. Благодаря поездкам на отдых количество пассажиров, перевезенных airBaltic, и количество выполненных рейсов продолжает расти с каждым месяцем.

В то же время Гаусс признает, что война в Украине по-прежнему оказывает негативное влияние на общее количество перевезенных пассажиров, в основном затрагивая транзитные перевозки через Ригу.

В июле 2021 года airBaltic перевезла 209 100 пассажиров и совершила 2 560 рейсов.

В 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в первый год пандемии - 2020.