На этой неделе в Риге выступит Светлана Лобода

В ярком концертном шоу, созданном в тесном сотрудничестве с латвийскими артистами и местными профессионалами концертной индустрии, Лобода представит свою новую шоу-программу, исполнив популярные синглы, а также свои последние песни. В качестве особого сюрприза ожидается эффектное световое шоу с участием звезд Ayron Cobra. На концерте состоится премьера этого шоу в странах Балтии.

Светлана Лобода будет ждать своих слушателей в Wondersala 14 августа в 18:00, об ожидаемом концерте она выразилась кратко: "Я буду петь, потому что музыка лечит. Но главным будет то, что мы на мгновение оторвемся от реальности и окунемся в мир, где есть только Ты и я".

Половина прибыли от концерта будет передана в поддержку родного города Лободы - Ирпеня, а гражданам Украины будет предоставлена ​​скидка 50% при покупке билета на входе (при предъявлении документа, подтверждающего гражданство). Билеты можно приобрести заранее на платформе Bilešu serviss и в кассах.

Уже сообщалось, что украинская исполнительница Светлана Лобода объявила новый благотворительный гастрольный тур по городам Европы и США.

Напомним, из-за резкой критики российской власти, а также поддержки Украины Светлане Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет. В интервью для RUS TVNET певица сообщила, что на данный момент она с семьей проживает в Латвии.