Нацобъединение выступает против продления ВНЖ для россиян

Партия также обещает добиться резкого ограничения выдачи временных и постоянных ВНЖ гражданам России и Беларуси.

Как сообщалось, сразу после начатого Россией вторжения в Украину Нацобъединение подготовило поправки о лишении ВНЖ части граждан России и Беларуси, но они были отозваны из-за отсутствия политической поддержки.

Затем Сейм приостановил выдачу первичных ВНЖ гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года. Были установлены исключения, когда ВНЖ все же можно оформить.

В начале августа посольство Латвии в России прекратило прием заявлений на получение виз от российских граждан на неопределенный срок. Заявления на получение виз принимаются только в тех случаях, когда въезд человека в страну связан с участием в похоронах близкого родственника.