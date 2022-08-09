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Нацобъединение выступает против продления ВНЖ для россиян

rus.tvnet.lv/LETA
Нацобъединение выступает против продления ВНЖ для россиян
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Нацобъединение
Нацобъединение Фото: Edijs Pālens / LETA

Национальное объединение (НО) готовит поправки к закону об иммиграции, чтобы создать правовую основу для отказа в продлении временных видов на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси, говорится в сообщении НО в социальных сетях.

Партия также обещает добиться резкого ограничения выдачи временных и постоянных ВНЖ гражданам России и Беларуси.

Как сообщалось, сразу после начатого Россией вторжения в Украину Нацобъединение подготовило поправки о лишении ВНЖ части граждан России и Беларуси, но они были отозваны из-за отсутствия политической поддержки.

Затем Сейм приостановил выдачу первичных ВНЖ гражданам России и Беларуси до 30 июня 2023 года. Были установлены исключения, когда ВНЖ все же можно оформить.

В начале августа посольство Латвии в России прекратило прием заявлений на получение виз от российских граждан на неопределенный срок. Заявления на получение виз принимаются только в тех случаях, когда въезд человека в страну связан с участием в похоронах близкого родственника.

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