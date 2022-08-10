24 августа в "Арене Рига" сборная Украины по баскетболу проведёт важный матч в рамках квалификации к чемпионату мира против команды Италии.
В Риге пройдёт матч между сборными Украины и Италии по баскетболу
Сборная Украины уже долгое время тренируется под руководством латвийского специалиста Айнарса Багатскиса. Как заявил Багатскис в одном из последних интервью, украинские спортсмены живут и усердно тренируются в Риге.
Украинские баскетболисты в рамках отбора на чемпионат мира-2023 уже провели три игры, в которых обыграли сборную Грузии (79:66) и Северную Македонию (73:68), а также уступили испанским баскетболистам (76:77).
В свою очередь, сборная Италии сначала уступила Исландии (105:107), но затем выиграла во второй встрече (95:87). В третьем и четвёртом матчах итальянцы одержали победу над Нидерландами (75:73, 92:81).
Сборная Украины в конце августа сыграет первые матчи второго группового раунда квалификации ЧМ-2023, в которых будет противостоять командам Италии (24 августа) и Исландии (27 августа).
Накануне украинцы в рамках подготовки к отбору ЧМ-2023 и Евробаскету-2022 победили в контрольном матче студенческую сборную Литвы со счётом 112:78.
Билеты на матч доступны на портале bezrindas.lv. Все вырученные от продажи билетов средства пойдут на поддержку народа Украины.
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