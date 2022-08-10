Серена Уильямс намекнула, когда завершит карьеру

40-летняя американка намекнула, что планирует уйти из спорта после того, как ещё раз сыграет на US Open. По словам спортсменки, она хочет второго ребёнка.

"Определённо мне не хочется забеременеть, когда я буду спортсменкой. Нужно быть полностью в теннисе или за его пределами. В этом году я не была готова, чтобы выиграть Уимблдон. И я не знаю, буду ли готова к US Open. Но я попытаюсь", - цитирует Уильямс New York Times.

Серена отметила, что не может заниматься теннисом вечно. Она подчеркнула, что ей никогда не нравилось слово "пенсия", поэтому она предпочитает называть свои планы "эволюцией".

"Поверьте, я бы ни за что не хотела выбирать между теннисом и семьей. Не думаю, что это справедливо. Если бы я была парнем, я бы не писала это, потому что играла бы и выигрывала, пока моя жена занималась бы расширением нашей семьи. [...] Не поймите меня неправильно: мне нравится быть женщиной, и я наслаждалась каждой секундой, когда была беременна Олимпией", - сказала спортсменка.

Накануне Уильямс обыграла испанку Нурию Парризас-Диас в первом круге турнира WTA в Торонто (6:3, 6:4). Эта победа стала для неё первой в одиночном разряде в туре WTA с лета 2021 года.

Серена Уильямс является 23-кратной победительницей турниров "Большого шлема" и по этому показателю занимает второе место в истории, уступая лишь австралийке Маргарет Корт, у которой 24 победы.

Последний раз Серена побеждала на "Больших шлемах" на Australian Open в 2017 году. Тогда она была на втором месяце беременности.