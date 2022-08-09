ГЛАВНОЕ ЗА 9 АВГУСТА ⟩ Поддержка правительства, шок от цен в магазине и российский газ для Латвии

Главное за рубежом:

Война, которую Россия ведет в Украине, судя по всему, вступает в новую фазу.

Поздно вечером в субботу такси Forus на шоссе у деревни Лясна в Эстонии на полной скорости сбило лося. К счастью, водитель не пострадал, но животное погибло.

Российские авиакомпании, включая национальную авиакомпанию "Аэрофлот", начали разбирать часть самолетов, чтобы получить запчасти, которые больше не могут приобрести в связи с наложенными на Россию санкциями, сообщает агентство Reuters.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездок в Евросоюз. Об этом она написала в Twitter.

Человечество способно создать как большую красоту, так и великое разрушение. Ко второй категории определенно относится оружие, которые еще с самого начала существования человека использовалось, чтобы убивать друг друга.

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В 2002 году в сетке Первого канала появилось новое развлекательное музыкальное шоу "Фабрика звезд". Ранее RUS TVNET вспоминал участников первой "Фабрики звезд", но помните ли вы, кто победил во второй?

После того, как российский артист Геннадий Хазанов был замечен в Латвии, начали ходить слухи о том, что он навсегда уехал из России.

Майя Силова, латвийская телеведущая и икона стиля, всегда скрывала свою личную жизнь, но сейчас стало известно, что она уже почти два года замужем.

Российский футболист Александр Кокорин продолжает будоражить общественность. В интернете активно обсуждают переписку нападающего с 15-летней блогершей Тоней Худяковой.

Весной этого года в Лангстини выставлен на продажу дом убитого два года назад Павла Ребенока. Сейчас друг и коллега Ребенока Мартиньш Криекис рассказал, появился ли покупатель.

8 августа юморист, телеведущий, шоумен Максим Галкин в первый раз дал свой концерт в Тарту, в театре Vanemuine. На концерте в Тарту уехавший из России комик пошутил, что начал учить эстонский, поскольку в России стали очень внимательно следить за тем, что он говорит.