LTV: В Резекне жители вообще не слышали о возможности льгот

В районах частных домов в Резекне и окрестных селах практически не бывает двора без кучи дров. Но мало кто слышал, что государство готово компенсировать хотя бы часть выплаченной суммы.

Многие говорят, что они не бедные и не нуждаются в пособии на покрытие расходов на топливо. Кроме того, чеки тоже не сохраняются, иногда продавец их вообще не выдает.

Хотя деньги предоставляет государство, они должны поступать к гражданам через органы местного самоуправления. В Резекне, но особенно в близлежащих сельских областях, есть много потенциальных получателей этих компенсаций, по данным как городских, так и краевых самоуправлений. Однако существуют разные взгляды на то, кому и как доверить работу по выдачи компенсаций.

RUS TVNET уже сообщал, что во вторник, 9 августа, правительство согласилось частично покрыть увеличение расходов на отопление для домохозяйств. Поддержка предназначена для домохозяйств, использующих электроэнергию, природный газ, древесные брикеты, пеллеты и дрова для отопления, а также для централизованного теплоснабжения. Для того чтобы механизм поддержки заработал, поправки еще должны быть рассмотрены и приняты Сеймом, где их планируется рассмотреть на заседании в четверг, 11 августа.