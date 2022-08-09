Если за дрова было заплачено более 40 евро, компенсация будет произведена этой осенью. Механизм поддержки также разработан для домохозяйств, использующих для отопления природный газ, электричество, пеллеты или древесную щепу. Об этом правительство договорилось во вторник, 9 августа, но что об этом думают потенциальные получатели льгот? Например, в Резекне вообще не слышали о дотациях. Между тем у муниципалитета есть опасения по поводу администрирования льгот, сообщает Panorāma.
LTV: В Резекне жители вообще не слышали о возможности льгот
В районах частных домов в Резекне и окрестных селах практически не бывает двора без кучи дров. Но мало кто слышал, что государство готово компенсировать хотя бы часть выплаченной суммы.
Многие говорят, что они не бедные и не нуждаются в пособии на покрытие расходов на топливо. Кроме того, чеки тоже не сохраняются, иногда продавец их вообще не выдает.
Хотя деньги предоставляет государство, они должны поступать к гражданам через органы местного самоуправления. В Резекне, но особенно в близлежащих сельских областях, есть много потенциальных получателей этих компенсаций, по данным как городских, так и краевых самоуправлений. Однако существуют разные взгляды на то, кому и как доверить работу по выдачи компенсаций.
RUS TVNET уже сообщал, что во вторник, 9 августа, правительство согласилось частично покрыть увеличение расходов на отопление для домохозяйств. Поддержка предназначена для домохозяйств, использующих электроэнергию, природный газ, древесные брикеты, пеллеты и дрова для отопления, а также для централизованного теплоснабжения. Для того чтобы механизм поддержки заработал, поправки еще должны быть рассмотрены и приняты Сеймом, где их планируется рассмотреть на заседании в четверг, 11 августа.
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