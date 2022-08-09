WhatsApp вводит новые функции и меняет свою политику конфиденциальности

Новые функции конфиденциальности WhatsApp вступят в силу в этом месяце, а также позволят пользователям запрещать другим делать скриншоты сообщений "Просмотреть один раз", которые удаляются сразу после просмотра.

Инструмент блокировки скриншотов в настоящее время находится на стадии тестирования и скоро будет доступен пользователям.

В настоящее время, когда пользователь покидает чат-группу, другие участники группы уведомляются об этом.

У пользователей уже есть возможность запретить другим видеть, прочитали ли они сообщение, но в настоящее время нет способа скрыть тот факт, что пользователь использует WhatsApp онлайн.

В WhatsApp пояснили, что цель нововведений - улучшить защиту конфиденциальности.