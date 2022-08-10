Зеленский: война началась в Крыму, там ей нужно и закончиться

Он подчеркнул, что без освобождения Крымского полуострова не будет стабильного и длительного мира ни в Черном море, ни на Средиземном побережье.

Президент отметил, что сейчас много внимания уделено Крыму и что это правильно.

"Мы никогда не откажемся от этого. Мы никогда не забудем, что именно с оккупацией Крыма началась война против Украины. Россия превратила наш полуостров, который был и будет одним из лучших мест в Европе, в одно из самых опасных мест в Европе", - подчеркнул президент Украины.

Он добавил, что Россия принесла в Крыму широкие репрессии, экологические проблемы, экономический тупик и войну, и, что не известно, сколько людей погибло из-за того, что Крым был использован для российского террора.

"Присутствие российских оккупантов в Крыму является угрозой для всей Европы и глобальной стабильности. Черноморский регион не может быть в безопасности, пока Крым оккупирован. Не будет стабильного и длительного мира во многих странах на Средиземном побережье, пока у России есть возможность использовать наш полуостров как свою военную базу", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что "эта война России против Украины и против всей свободной Европы началась в Крыму, и она должна закончиться в Крыму - его освобождением".

Президент признал, что сейчас речь идет не о конкретных сроках освобождения полуострова, но работа в этом направлении продолжается в рамках так называемой Крымской платформы.