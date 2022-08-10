Остановлена договоренность между Россией и Латвией о сотрудничестве в сфере туризма

Упомянутое соглашение было подписано в Москве 20 декабря 2010 года, но приостановлено 1 августа этого года.

Уже сообщалось, что 1 августа были приостановлены соглашение между Латвией и Россией об экономическом сотрудничестве и соглашение между Латвией и Россией о взаимном упрощении поездок жителей приграничных территорий обеих стран.

В свою очередь, 16 мая были приостановлены договор между правительством Латвии и Россией о предотвращении двойного налогообложения и борьбе с неуплатой налогов в на доход и капитал и действие его протокола.

Кроме того, 16 мая было приостановлено соглашение между правительствами Латвии и России о социальной защите проживающих на территории Латвии военных пенсионеров России и членов их семей.