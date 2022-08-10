Сборная Латвии с разгромного поражения начала выступления на МЧМ-2022

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне и завершилась победой Финляндии со счётом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэд Ламберт, Рони Хирвонен, Аату Рятю, Каспер Пуутио и Йоаким Кемелль, который оформил дубль. Единственную шайбу в составе сборной Латвии забросил Клавс Вейнбергс, который использовал численное большинство.

В следующем матче подопечные Артиса Аболса сыграют в группе "А" с Канадой (11 августа), а затем со Словакией (13 августа) и Чехией (15 августа). Все матчи начнутся в 1:00 ночи по латвийскому времени.

Напомним, в группе "А" представлены США, Швеция, Германия, Швейцария и Австрия.

Сборная Латвии принимает участие в МЧМ-2022 по решению Международной федерации хоккея (IIHF) - она заменила на турнире сборную России, которая была отстранена из-за событий в Украине.