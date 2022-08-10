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Видео ⟩ Шофер, возможно пьяный, въехал в стоящий грузовик - со смертельным исходом

rus.tvnet.lv
Шофер, возможно пьяный, въехал в стоящий грузовик - со смертельным исходом
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Juris Teivans/Shuttstock.com

Последствия безрассудного действия в Светской волости в конце недели стоили жизни местного жителя деревни, сообщает программа Degpunktā.

Екабниеки - небольшой поселок недалеко от Елгавы, в Светской волости. Пенсионерка Диана живет непосредственно перед границей деревни и стала свидетельницей аварии, в которой погиб местный житель.

Водитель Volkswagen, как указала Диана, врезался в грузовик Scania, расположенный на обочине дороги. Его владелец Юрис работал на комбайне прямо на поле, собирая зерно.

Пожарные, прибыв на место аварии, использовали гидравлические инструменты, чтобы вырезать мужчину из разбитого автомобиля. Несмотря на попытки медиков, мужчина умер. Ему было около 34 лет. Позже обнаружилась потенциальная причина, по которой водитель легкового автомобиля не смог совладать с рулем.

Полиция пока не подтверждает и не отрицает того, что водитель легкового автомобиля действительно сидит за рулем в состоянии алкогольного опьянения, но признает, что водительского удостоверения у мужчины не было. Шофер с травмами доставили в больницу.

Видео: сюжет Degpunktā

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