Встреча прошла в Хельсинки на стадионе "Олимпиастадион" и завершилась со счётом 2:0 в пользу испанской команды.

Счет на 37-й минуте открыл защитник Давид Алаба, а на 65-й минуте отличился французский нападающий Карим Бензема, для которого этот гол стал 324-м за "Реал". Он позволил ему обогнать Рауля и выйти на второе место в списке бомбардиров "Реала" за всю историю. Лучший бомбардир в истории мадридского клуба - нападающий Криштиану Роналду, забивший 450 голов.

Таким образом, "Реал" в пятый раз завоевал Суперкубок УЕФА. Ранее мадридцы выигрывали Суперкубок в 2002, 2014, 2016 и 2017 годах. По числу побед "Реал" сравнялся с "Барселоной" и "Миланом", которые также по пять раз побеждали в матчах за Суперкубок. "Айнтрахт" впервые принимал участие в матче за трофей.

Стоит отметить также главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, который установил рекорд по числу побед в Суперкубке УЕФА - для него этот трофей стал четвёртым и он обошёл тренера "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолу, у которого три победы в турнире. Ранее 63-летний итальянец дважды брал Суперкубок с "Миланом" (2003, 2007) и дважды с "Реалом" (2014, 2022).

Для Анчелотти это 24-й трофей в тренерской карьере и 8-й, который тренер выиграл с "Реалом". Ранее он выиграл 8 титулов с "Миланом", по 3 - с "Челси" и "Баварией", по одному - с "Ювентусом" и "ПСЖ".