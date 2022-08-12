Касаткина и Забияко - первая ЛГБТ-пара в российском спорте

Уже в этом году Забияко намеревалась возобновить соревновательную карьеру и для этого переехала в Канаду, где тренировалась совместно с Закари Дейлманом. Но позже Канадская федерация фигурного катания отозвала отправленный запрос на разрешение принять Забияко в сборную.

Что касается личной жизни, то ранее Забияко встречалась с узбекистанским фигуристом Мишей Ге, а в 2018 году стала невестой кинорежиссёра Данилы Гринькина. В августе 2020-го пара даже узаконила свои отношения, но брак продержался недолго. Супруги расстались, не прожив вместе и двух лет.

Касаткина и ранее признавалась, что не против отношений со своим полом. Весной 2021 года она рассказывала, что ещё не определилась окончательно. "Что мне комфортнее - отношения с мужчиной или с женщиной? Хороший вопрос, я пока в познании. И там, и там плюсы".

"Отношения с девушкой для меня ок. Женщины получше знают, как закинуть удочки правильно, как зацепить. Наверное, с девушкой вы всё-таки лучше друг друга понимаете", - говорила Касаткина в интервью Sports.ru.

Пока карьера Забияко находится под вопросом, она поддерживает свою партнёршу, которая делает успехи на корте. Несколько дней назад Дарья победила в финале турнира в Сан-Хосе.