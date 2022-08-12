18 июля первая ракетка России Дарья Касаткина объявила о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На следующий день стало известно, что её девушкой является фигуристка Наталья Забияко.
Касаткина и Забияко - первая ЛГБТ-пара в российском спорте
25-летняя Касаткина рассказала о своей ориентации на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко. "У меня есть девушка. Долго жить в шкафу сложно и не имеет смысла. Постоянно будет у тебя в голове крутиться, пока не скажешь", - заявила теннисистка.
Новость об этом стала для многих неожиданной, но ещё большее удивление вызвало имя спутницы Дарьи. Партнёршей теннисистки является фигуристка Наталья Забияко.
27-летняя Забияко, которая родилась в Таллинне, до 2014 года представляла Эстонию, а затем переехала в Россию. В паре с Александром Энбертом она становилась серебряным призёром Олимпийских игр (2018, командный турнир), бронзовым призёром чемпионата Европы (2018) и чемпионата мира (2019), серебряным призёром чемпионата России (2019).
В начале 2020 года Наталья и Александр объявили о завершении профессиональной спортивной карьеры, а осенью 2021-го фигуристка приняла участие в телевизионном шоу Первого канала "Ледниковый период" в паре с музыкантом Никитой Пресняковым.
Уже в этом году Забияко намеревалась возобновить соревновательную карьеру и для этого переехала в Канаду, где тренировалась совместно с Закари Дейлманом. Но позже Канадская федерация фигурного катания отозвала отправленный запрос на разрешение принять Забияко в сборную.
Что касается личной жизни, то ранее Забияко встречалась с узбекистанским фигуристом Мишей Ге, а в 2018 году стала невестой кинорежиссёра Данилы Гринькина. В августе 2020-го пара даже узаконила свои отношения, но брак продержался недолго. Супруги расстались, не прожив вместе и двух лет.
Касаткина и ранее признавалась, что не против отношений со своим полом. Весной 2021 года она рассказывала, что ещё не определилась окончательно. "Что мне комфортнее - отношения с мужчиной или с женщиной? Хороший вопрос, я пока в познании. И там, и там плюсы".
"Отношения с девушкой для меня ок. Женщины получше знают, как закинуть удочки правильно, как зацепить. Наверное, с девушкой вы всё-таки лучше друг друга понимаете", - говорила Касаткина в интервью Sports.ru.
Пока карьера Забияко находится под вопросом, она поддерживает свою партнёршу, которая делает успехи на корте. Несколько дней назад Дарья победила в финале турнира в Сан-Хосе.
"Трудно выступать и соревноваться, но как же трудно радоваться и переживать за людей, которых любишь! Я так рада за тебя", - написала Забияко в своих соцсетях.
Благодаря этой победе Дарья Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира.
@natalia_zabiiako Hot summer nights, mid-JulyWhen you and I were forever wildThe crazy days, city lightsThe way you'd play with me like a child 💫@daryakasatkina ♬ original sound - <3 @natalia_zabiiako @daryakasatkina ♬ original sound - 𝓣𝓲𝓯𝓯 🖤
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