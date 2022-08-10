Кариньш: если ситуация не изменится, улучшим систему поддержки населения

Вчера правительство утвердило меры поддержки, чтобы помочь жителям в предстоящий отопительный сезон, который пройдет в условиях высоких цен на энергоресурсы. Стоимость утвержденного правительством пакета мер поддержки составляет около 430 млн евро.

Премьер признал, что по-прежнему обеспокоен тем, как страна переживет зиму, так как война России против Украины продолжается, соответственно, сохраняется и давление цен на энергоресурсы.

Кариньш надеется, что латвийцам хватит утвержденной правительством помощи, но, если "ситуация не изменится, мы могли бы еще что-то улучшить или изменить систему поддержки".

В настоящее время в государственном бюджете в связи с инфляцией наблюдается рост поступлений, что примерно покрывает пакет мер поддержки, сообщил премьер.

Кариньш отметил, что мировые рынки переживают шок из-за войны, но он надеется, что в будущем году к отопительному сезону ситуация нормализуется и цены стабилизируются, как в настоящее время это уже происходит с ценами на нефть.

По словам премьера, в Балтийском регионе цены на газ стабилизируются также после того, как начнет работать терминал сжиженного газа в Эстонии, хотя ожидать, что в один день все станет дешевле, оснований тоже нет.

Премьер-министр сообщил, что правительство думает о том, что изменить, чтобы стимулировать утепление многоквартирных домов, и он надеется, что высокие тарифы на отопление вынудят жителей больше думать об утеплении домов.