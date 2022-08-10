Выявлен 1881 новый случай Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Все трое не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного упал и составляет 1011,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 5596 лабораторных тестов на Covid-19, 33,6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 803 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1078 заболевших были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 877 702 человек.