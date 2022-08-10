За прошедшие сутки в Латвии зарегистрирован 1881 новый случай Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлен 1881 новый случай Covid-19, скончались 3 человека
Выявлен 1881 новый случай Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет.
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
Все трое не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости немного упал и составляет 1011,5 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 5596 лабораторных тестов на Covid-19, 33,6% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 803 не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 1078 заболевших были вакцинированы.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 877 702 человек.
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