"Динамо" в следующем сезоне будет выступать в чемпионате Латвии

Своё участие в сезоне-2022/23 подтвердили шесть латвийских команд - "Призма", "Рига", "Земгале", "Динабург", "Мого" и "Динамо". Также в турнире будут представлены три литовские команды - "Каунас Сити", "Энергия" и "Хоккей Панкс".

"Мы рады расширить территории лиги и увеличить общее количество команд. Участие литовских команд, безусловно, будет способствовать дальнейшей популяризации и развитию хоккея в Балтийском регионе. От имени Латвийской федерации хоккея желаю всем командам успешной подготовки к сезону и увлекательного чемпионата", - сказал президент Латвийской федерации хоккея Айгар Калвитис.

"Уверен, что совместная хоккейная лига Литвы и Латвии ещё больше повысит интерес к этому виду спорта в обеих странах и поднимет общий уровень хоккея. Это отличная возможность для наших команд поучаствовать в чемпионате более высокого уровня, чтобы любители хоккея могли увидеть много захватывающих баталий со своими соседями. Желаю удачи всем спортсменам и командам", - заявил президент Литовской хоккейной федерации Дайнюс Зубрус.

Отметим, что победитель Латвийской хоккейной лиги станет чемпионом Балтии, а команды, занявшие наивысшие места от Латвии и Литвы, будут признаны чемпионами своих стран.

В рамках чемпионата команды по четыре раза сыграют друг с другом. Таким образом, всего будет сыграно 144 игры. В плей-офф пройдут восемь команд. Четвертьфиналы будут сыграны до двух побед, а полуфиналы и борьба за главный трофей - до четырёх побед.