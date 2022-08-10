Литва лишила государственных наград фигуристов Дробязко и Ванагаса

Рекомендацию сделать это дал Совет по государственным наградам, заседание которого состоялось утром того же дня, сообщает президентское ведомство.

В 2000 году Дробязко и Ванагас были награждены Рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.

"Я не сомневаюсь, что пара танцоров на льду были отличными спортсменами, но заслуги перед литовским государством, за которые их оценили ещё в 2000 году, они стёрли циничным поступком - участием в коммерческом спектакле в Сочи в то время, когда в водоворотах украинской войны льётся кровь невинных людей", - говорится в видеокомментарии Науседы.

"В лучшем случае это политическая куриная слепота, в худшем - плевок в память об убитых младенцах, детях, женщинах и стариках", - добавил он.

В свою очередь спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен назвала решение о лишении наград Дробязко и Ванагаса единственно правильным.

"Я не вижу никакого оправдания тому, что сделали фигуристы, и считаю решение об отзыве государственной награды единственно правильным в этой ситуации, потому что они выбрали сторону агрессора", - сказала Чмилите-Нильсен журналистам.

На вопрос, согласна ли она с тем, чтобы лишить Дробязко литовского гражданства, предоставленного ей в 1993 году, спикер Сейма ответила, что оценит ситуацию, когда будут подготовлены проекты правовых актов.

Напомним, Ванагас и Дробязко приняли участие в проекте "Лебединое озеро", который в Сочи представила Татьяна Навка - жена Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

Маргарита Дробязко - тринадцатикратная чемпионка Литвы, двукратный призёр чемпионатов Европы, призёр чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с Ванагасом она выступала на пяти Олимпийских играх (1992, 1994, 1998, 2002, 2006).

Литовское гражданство Дробязко получила в порядке исключения в 1993 году для того, чтобы представлять Литву на Олимпийских играх.