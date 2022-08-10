Левитс: решимость США усиливать присутствие в Балтии подтверждает солидарность НАТО

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель пресс-центра канцелярии президента Юстине Дейчмане, Левитс сегодня в Рижском замке обсудил с Остином усиление обороны восточного фланга НАТО, особенно стран Балтии.

Министр обороны США подтвердил, что статья 5-я договора НАТО священна и все члены организации равны, а нападение на одну страну означает нападение на весь альянс. Остин выразил благодарность Латвии за ее вклад в укрепление сил НАТО, в том числе обучение солдат союзников.

По словам Дейчмане, важной темой разговора была война России против Украины. Министр обороны США выразил признательность Латвии за военную, гуманитарную и политическую поддержку Украине.

Министр и президент подчеркнули, что война России в Украине носит не только военный, но и идеологический и информационный характер, движимый имперскими стремлениями закрепить господство в Европе. Поэтому особое значение имеет одобренная в Мадриде новая стратегическая концепция НАТО, которая меняет основы политики сдерживания и обороны альянса и предусматривает комплексный и скоординированный подход к укреплению обороны восточного фланга НАТО и особенно стран Балтии. Остин подчеркнул, что Россия не ожидала столь сплоченных и сильных действий альянса.