В Латвии констатированы 1238 возможных нарушений санкций против России и Беларуси

При этом в VID признали, что в регистре санкций невозможно разделить нарушения санкций, установленных против России и Беларуси.

Наибольшее количество нарушений констатировано в вывозе из Латвии пластмассовых изделий, химических веществ и различных устройств - моторов, компрессоров.

В направлении в Латвию нарушения возникают с ввозом различных грузов, например, транспортных средств и их запасных частей, деревообрабатывающих материалов, бумаги и пластмассовых изделий, сообщают представители VID.

До сих пор не констатированы случаи, когда при нарушении санкций были осуществлены попытки вывезти Россию и Беларусь дроны.

В отношении констатированных e частных лиц нарушений представители VID отмечают, что большая часть констатированных нарушений связана с ввозом санкционированных товаров - алкоголя (из России), горючего (из Беларуси), сигарет (из белорусских заводов, на которые распространяются санкции).