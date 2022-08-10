Среди партий нет единогласия по поводу предложения не продлевать виды на жительство

Однако, с другой стороны, в Латвии есть граждане России, которые работают на ослабление путинского режима, например, сотрудники российского телеканала "Дождь". Юдин заявил, что отправлять этих людей в Россию, где их осудят на 15 или 20 лет лишения свободы, было бы не только бесчеловечно, но и неправильно.

Индивидуальный подход к предоставлению ВНЖ не должен быть отменен, считает депутат.

Председатель "Для развитие/За!" Юрис Пуце сказал, что ВНЖ выдаются не всем по одному образцу - бывают случаи, когда это обязательное промежуточное звено перед получением постоянного ВНЖ, например, для людей, которые создали семью. Было бы нехорошо "выбрасывать всех за борт", считает политик, и государство не должно вмешиваться в создание семей.

Что касается людей, которые приезжают сюда с целью работы или учебы, это вопрос, который следует оценивать отдельно, сказал Пуце. Также, по его мнению, было бы полезно выслушать мнение профильных министров, таких как министр образования и науки, о наиболее желательном регулировании.

"Абсолютное большинство - это студенты, школьники и члены семей, и я думаю, что мы не имеем законного права отказать в браке с гражданином России",

- заявил депутат.

Председатель Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис заявил, что конкретной позиции по этому вопросу у него пока нет.

Председатель "Согласия" Янис Урбанович считает предложение НО необдуманным. "Не стоит валить всех в одну кучу и таким образом демонстрировать ненависть к определенной национальности", - сказал политик, выразив мнение, что предложение носит провокационный характер.