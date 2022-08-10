Лидеры парламентских партий не согласны с предложением Национального объединения (НО) не продлевать временные виды на жительство (ВНЖ) гражданам России и Беларуси.
Среди партий нет единогласия по поводу предложения не продлевать виды на жительство
Председатель фракции "Консервативных" в Сейме Кришьянис Фелдманс сообщил агентству LETA, что в целом поддерживает инициативу НО, так как ранее и "Консервативные" предлагали прекратить "торговлю" ВНЖ.
"Противостояние было сильным, поэтому я рад, что есть еще одна партия, которая присоединяется к этому процессу, чтобы ограничить возможное проживание агентов российского влияния в Латвии. Конечно, они используют преимущества, предоставляемые Латвией на законных основаниях, чтобы свободно и без каких-либо ограничений путешествовать по Европе", - сказал политик.
По мнению Фелдманса, каждый случай выдачи ВНЖ должен рассматриваться Службой государственной безопасности (VDD), если не удается договориться о том, чтобы вообще их не продлевать.
"Есть иммигранты, которые вроде бы не поддерживают кремлевский режим, но настроены имперски. И нам в Латвии с нашим небольшим населением, конечно, надо думать об этих вещах",
- сказал политик.
Заместитель председателя "Нового Единства" Андрей Юдин заявил, что предложение НО следует еще обсудить, так как вопрос имеет несколько аспектов. С одной стороны, граждане России несут ответственность за путинский режим и должны приложить усилия, чтобы изменить свою страну. Кроме того, это еще и вопрос безопасности Латвии - если нет ясности в отношении человека и причин его выезда в Латвию, то, возможно, ему не следует здесь находиться, считает Юдин.
Однако, с другой стороны, в Латвии есть граждане России, которые работают на ослабление путинского режима, например, сотрудники российского телеканала "Дождь". Юдин заявил, что отправлять этих людей в Россию, где их осудят на 15 или 20 лет лишения свободы, было бы не только бесчеловечно, но и неправильно.
Индивидуальный подход к предоставлению ВНЖ не должен быть отменен, считает депутат.
Председатель "Для развитие/За!" Юрис Пуце сказал, что ВНЖ выдаются не всем по одному образцу - бывают случаи, когда это обязательное промежуточное звено перед получением постоянного ВНЖ, например, для людей, которые создали семью. Было бы нехорошо "выбрасывать всех за борт", считает политик, и государство не должно вмешиваться в создание семей.
Что касается людей, которые приезжают сюда с целью работы или учебы, это вопрос, который следует оценивать отдельно, сказал Пуце. Также, по его мнению, было бы полезно выслушать мнение профильных министров, таких как министр образования и науки, о наиболее желательном регулировании.
"Абсолютное большинство - это студенты, школьники и члены семей, и я думаю, что мы не имеем законного права отказать в браке с гражданином России",
- заявил депутат.
Председатель Союза зеленых и крестьян Улдис Аугулис заявил, что конкретной позиции по этому вопросу у него пока нет.
Председатель "Согласия" Янис Урбанович считает предложение НО необдуманным. "Не стоит валить всех в одну кучу и таким образом демонстрировать ненависть к определенной национальности", - сказал политик, выразив мнение, что предложение носит провокационный характер.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!