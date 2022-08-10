Соратники оппозиционного политика Алексея Навального в среду, 10 августа, выпустили расследование, посвященное замминистра обороны РФ Алексею Криворучко и его связям с США. В 11-минутном ролике, опубликованном в YouTube-канале Навального в среду, 10 августа, рассказывается, как чиновник обустраивался в Майами до прихода на службу и обеспечивал своим дочерям американские паспорта.
Команда Навального рассказала о связях замминистра обороны РФ с США
По данным расследователей, за шесть лет до своего назначения в Минобороны Криворучко побывал в США 26 раз, чаще всего - в Майами. В 2011 году он открыл там фирму 5256 Fisher Island Drive, на которую записал квартиру и сделал в ней ремонт. Квартира площадью 255 квадратных метров оценивается в несколько миллионов долларов. Позже Криворучко переписал ее на сотрудника своей компании Михаила Тиратуряна. Как сообщало агентство Bloomberg в 2018 году, Тиратурян должен был наладить в США продажу продукции российского концерна "Калашников", который возглавлял Криворучко.
Дом на Рублевке
В поездках в Майами замминистра обороны РФ часто сопровождала его супруга - обладательница титупа "Мисс Москва-2001" Екатерина Торопова, которая в 2007 году получила паспорт на фамилию мужа. Команда Навального выяснила, что 4 августа 2012 года у супругов на территории США родилась дочь Софья, что дало ей возможность получить американское гражданство. Право на получение гражданства США также есть и у второй дочери Криворучко - Анны, родившейся 23 сентября 2016 года. Именно в США в это время находилась Екатерина Криворучко.
В России у Криворучко также есть несколько объектов элитной недвижимости, утверждают соратники Навального. В 2019 году он приобрел дом площадью 1492 квадратных метра и земельный участок в 35 соток на Рублевке стоимостью более 500 млн рублей. Еще 116 незадекларированных соток находятся в долгосрочном пользовании у его фирмы.