Бывшей сотруднице Первого канала Марине Овсянниковой предъявили обвинение по пункту "д" части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России (распространение "фейков" о действии российских вооруженных сил по мотивам политической, идеологической либо национальной ненависти или вражды), сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Овсянникова получила известность после антивоенной акции в прямом эфире новостей Первого канала в марте.
Овсянниковой предъявили обвинение по статье о военных "фейках". Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы
Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.
Сейчас Овсянникову допрашивают в качестве обвиняемой. Ночь на 11 августа она проведет в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, сообщил Захватов.
Какую именно меру пресечения ей собирается запросить следствие, пока не сообщается.
Ранее стало известно, что в отношении Марины Овсянниковой возбудили уголовное дело о распространении "фейков" о вооруженных силах России.
Правозащитный проект "ОВД-Инфо" (внесен в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции "иностранного агента") со ссылкой на саму Овсянникову сообщил, что этим утром к ней домой пришли с обыском.
Адвокат журналистки Дмитрий Захватов сообщил проекту, что обыск связан с делом о "фейках" о российской армии. Что стало поводом для возбуждения дела, он не уточнил.
В разговоре с телеграм-каналом "Можем объяснить" Захватов отметил, что дело против Овсянниковой завели в Главном следственном управлении СКР.
Позже Овсянникова в своем телеграм-канале написала, что дело против нее возбудили из-за пикета, который она провела 15 июля на Софийской набережной. Тогда она вышла к Кремлю с плакатом, на котором были фотографии погибших в Украине детей, и надписью: "Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?"
"В 6.00 утра, когда я еще спала, ко мне в дом вломились десять сотрудников из Следственного комитета и полиции. Предъявили ордер на обыск. Напугали маленькую дочь", - рассказала Овсянникова.
Ранее Овсянникову дважды штрафовали по административной статье о "дискредитации" российской армии. В первый раз поводом стало ее выступление у суда, где был арестован политик Илья Яшин (внесен в реестр "физлиц-иноагентов"). Во второй - ее антивоенный пост в "Фейсбуке".
Журналистка стала известной после того, как 14 марта провела антивоенную акцию в прямом эфире новостей на Первом канале. Она вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с плакатом "NO WAR (нет войне). Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут. Russians against war (россияне против войны)".
После этого Овсянникову оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2.КоАП), а затем она уехала из страны, отправившись на работу в Германии. В начале июля Овсянникова вернулась в Россию, объяснив это семейными обстоятельствами и окончанием контракта.
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