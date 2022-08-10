Овсянниковой предъявили обвинение по статье о военных "фейках". Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы

Максимальное наказание по этой статье - десять лет лишения свободы.

Сейчас Овсянникову допрашивают в качестве обвиняемой. Ночь на 11 августа она проведет в изоляторе временного содержания на Петровке, 38, сообщил Захватов.

Какую именно меру пресечения ей собирается запросить следствие, пока не сообщается.

Ранее стало известно, что в отношении Марины Овсянниковой возбудили уголовное дело о распространении "фейков" о вооруженных силах России.

Правозащитный проект "ОВД-Инфо" (внесен в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции "иностранного агента") со ссылкой на саму Овсянникову сообщил, что этим утром к ней домой пришли с обыском.

Адвокат журналистки Дмитрий Захватов сообщил проекту, что обыск связан с делом о "фейках" о российской армии. Что стало поводом для возбуждения дела, он не уточнил.

В разговоре с телеграм-каналом "Можем объяснить" Захватов отметил, что дело против Овсянниковой завели в Главном следственном управлении СКР.